В Улан-Удэ прошла премьера семейного спектакля с элементами цирка

В театре имени Бестужева показали премьеру спектакля «Добывайки»
27 и 28 февраля в Улан-Удэ в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошла премьера спектакля для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам сказочной повести Мэри Нортон. Режиссер Сергей Левицкий и режиссер по пластике Игорь Григурко начали работать над постановкой ещё во время пандемии и сдали её в конце декабря. В феврале её смогли увидеть зрители, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
«Добывайки» – масштабный, визуальный, пластический спектакль с элементами цирка. Режиссер и художник-постановщик Сергей Левицкий придумал сценическое пространство, в котором существуют огромные предметы, а на их фоне работают «маленькие» артисты – «добывайки».
Это история о крошечных человечках, живущих под полом самого обычного дома. Они «заимствуют» у людей разные вещи: скрепки, булавки, пробки и используют их по своему назначению. Так, игральные кости служат для них столом и стульями, карты – стенами жилища, а самая маленькая конфета может стать недельным лакомством. По сюжету девочка Ариэтти мечтает хоть одним глазком увидеть, как живут большие люди. Но мама и папа против, ведь там полно опасностей. В первый день, когда ей, наконец-то, разрешили выйти из укрытия, все идет не по плану... Теперь маленькой героине предстоит вступить в неравное противостояние с этим огромным и незнакомым ей миром, чтобы спасти родителей и дать свободу всем добывайкам на свете.
Этот спектакль – особенный в репертуаре Русского драмтеатра, некоторые художественные приемы и оборудование были использованы впервые в практике театра. Так, для одной из сцен была приобретена универсальная гимнастическая лонжа (сальтовый пояс), и драматическим артистам Елизавете Михайловой (Ариэтти) и Дмитрию Тарбееву (Спиллер) необходимо было осваивать ее в короткие сроки.
«Добывайки» стали своеобразным вызовом и для постановочной части. Бутафоры, монтировщики и столяры театра все вместе создавали гигантские предметы: «руки» и «ноги» «больших» людей, фрукты, стакан, игральные карты и кости, которыми управляют артисты театра, и даже настоящий корабль. Художники Виталий Артемьев и Игорь Доржиев вручную расписывали все костюмы и декорации.
Для заслуженного артиста Бурятии Александра Кузнецова и Ивана Бузунова, которые работают с огромными куклами паука и бабочки, была придумана пластика тела, позволяющая поверить, что на сцене настоящие насекомые.
Часть треков в спектакле записана без единого музыкального инструмента (инженер звукозаписи Никита Богданов). Специально для «Добываек» заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии Вячеслав Буланов создал аранжировку для вокальных голосов, а артисты с хормейстером, заслуженным деятелем искусств Бурятии Людмилой Швецовой исполнили их «а капелла». Фотохудожник театра Александра Данилова записала видео, которое транслируется на экран, что создает иллюзию присутствия огромных людей рядом с маленькими человечками.
Наравне со «Сказкой странствий», «Добывайки» стали вторым вечерним спектаклем для семейного просмотра.
– Всегда считалось, что в детские спектакли не нужно особо вкладываться, что ребенок – неприхотливый зритель, ему можно рассказать историю на рисованном заднике. Мы предлагаем новый формат детских сказок и создаем яркие, зрелищные, эффектные спектакли для широкой семейной аудитории, которые будут одинаково интересны и взрослым, и детям. Это дорогие и масштабные постановки с различными трюками и спецэффектами, – рассказывает Сергей Левицкий.
– В России спектаклей, подобных «Добывайкам», – единицы, – говорит Игорь Григурко. – В Улан-Удэ ничего похожего точно нет. Это большая редкость в драматическом театре, чтобы актеры сами работали и на стропах, и с лонжей. Сергей Левицкий ставит перед труппой все более сложные задачи, каждый раз открывает своих артистов по-новому и вновь удивляет зрителей.
В Улан-Удэ прошла премьера семейного спектакля с элементами цирка
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