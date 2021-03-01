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В Бурятии резко выросло число контактных с больными ковидом

В Бурятии резко выросло число контактных с больными ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт занятость коечного фонда для больных коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 839. Из них 54% (17 900) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус выявили ещё у 104 жителей Бурятии. Заболеваемость держится на одном уровне, ежедневно выявляют чуть более 100 заболевших: накануне было 102 заражённых, в субботу – 105.

Из 104 новых случаев коронавируса 80 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Отметим, резко выросло число контактных лиц. Позавчера их насчитывалось 2,6 тысячи, вчера уже 2,8 тысячи, а сегодня 3060 человек.

С начала пандемии выздоровели 31 494 больных коронавирусом, или 93%. Накануне вылечились 60 человек.

Умерли за сутки двое больных. С начала пандемии не стало 715 пациентов с коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лечатся 768 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 85 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 42 пациента (из них старше 65-ти – 23).

Занятость коечного фонда растёт и на сегодня составляет 70%.

Амбулаторное лечение проходят 862 пациента с COVID-19. Наблюдается 126 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.

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