Школе выдано предписание
В Выдринской школе Кабанского района Бурятии специалист отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявил нарушение. В школе хранилось 29 кг круп без документов качества и безопасности. Кроме того, нарушен режим хранения круп.
Возбуждено административное дело. Школе выдано предписание: на крупы представить документы, удостоверяющие качество и безопасность, а также соблюдать и контролировать условия хранения круп, установленные производителем, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В школе в Бурятии хранили крупу без документов
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