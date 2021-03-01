В школе в Бурятии хранили крупу без документов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Школе выдано предписание



В Выдринской школе Кабанского района Бурятии специалист отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявил нарушение. В школе хранилось 29 кг круп без документов качества и безопасности. Кроме того, нарушен режим хранения круп.



Возбуждено административное дело. Школе выдано предписание: на крупы представить документы, удостоверяющие качество и безопасность, а также соблюдать и контролировать условия хранения круп, установленные производителем, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

