На Байкале косуля пришла к людям за помощью

Косуля пришла к людям за помощью в Иркутской области. Зверя обнаружили в посёлке Байкал, прямо на улице. Возможно, косуля спасалась от преследования хищников.
Животное лежало на улице и позволило людям приблизиться к себе.
- Государственный инспектор по охране окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Андрей Игнатенко привёз неожиданную гостью, которая явно нуждалась в помощи, в посёлок Листвянка. Отдел науки природоохранного учреждения принял решение о доставке животного в Иркутск. Руководитель Листвянского лесничества Вадим Иссерс передал зверя в Центр помощи животным «Иркутская зоогалерея», где косуле обеспечили покой, тепло и полумрак, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».
Ветеринары выясняют причину недомогания животного.
В социальных сетях центра помощи животным «Иркутская зоогалерея» опубликованы реквизиты для тех, кто захочет поддержать труд ветеринаров и быть в курсе состояния животного.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно сотрудники Онгуренского лесничества «Заповедного Прибайкалья» спасли на Байкале косулю, которая не могла встать со льда.