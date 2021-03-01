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На Байкале косуля пришла к людям за помощью

На Байкале косуля пришла к людям за помощью
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Обессиленная косуля легла прямо на улице посёлка

Косуля пришла к людям за помощью в Иркутской области. Зверя обнаружили в посёлке Байкал, прямо на улице. Возможно, косуля спасалась от преследования хищников.

Животное лежало на улице и позволило людям приблизиться к себе.

- Государственный инспектор по охране окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Андрей Игнатенко привёз неожиданную гостью, которая явно нуждалась в помощи, в посёлок Листвянка. Отдел науки природоохранного учреждения принял решение о доставке животного в Иркутск. Руководитель Листвянского лесничества Вадим Иссерс передал зверя в Центр помощи животным «Иркутская зоогалерея», где косуле обеспечили покой, тепло и полумрак, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».

Ветеринары выясняют причину недомогания животного.

В социальных сетях центра помощи животным «Иркутская зоогалерея» опубликованы реквизиты для тех, кто захочет поддержать труд ветеринаров и быть в курсе состояния животного.



Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно сотрудники Онгуренского лесничества «Заповедного Прибайкалья» спасли на Байкале косулю, которая не могла встать со льда.

Байкал дикие животные
 
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