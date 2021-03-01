Скрипка Страдивари прозвучала в Улан-Удэ. Видео

В столице Бурятии прошёл концерт со скрипкой Страдивари 1715 года









Павел Милюков — солист Московской государственной академической филармонии. В прошлом сезоне он выступил с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, дебютировал с дирижёром Владимиром Юровским в сопровождении Госоркестра России имени Светланова, гастролировал во Франции, Австрии, Японии и во многих городах России.



Музыкант уже выступал в Улан-Удэ и играл на старинном инструменте итальянского мастера Гварнери. На концерте 28 февраля зрителям посчастливилось услышать скрипку Страдивари. А чести играть на таких инструментах в мировой практике удостаиваются либо признанные звёзды, либо самые перспективные молодые исполнители.



Партию фортепиано исполнил лауреат международных конкурсов, аспирант Московской государственной консерватории имени Чайковского, солист Московского камерного оркестра «MusicaViva», уникальный исполнитель, виртуозно владеющий не только фортепиано, но и виолончелью Эмин Мартиросян.



В концертную программу вошла Соната №2 для скрипки и фортепиано Р. Шумана, Соната №3 для скрипки и фортепиано И. Брамса и Фантазия на темы из оперы Ш. Гуно «Фауст» Г. Венявского. На «бис» музыканты исполнили «Rondo Capriccioso» К. Сен-Санса.





Видео – министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева





28 февраля в Улан-Удэ на сцене оперного театра выступили лауреаты международных конкурсов скрипач Павел Милюков и пианист Эмин Мартиросян, сообщили в Бурятской филармонии.На сцене звучала скрипка Страдивари 1715 года.- Павел Милюков сравнивает звучание этого бесценного инструмента в разных залах мира. Наш зал очень понравился, – поделилась в соцсетях министр культуры Соелма Дагаева.