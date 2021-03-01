В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»



В Улан-Удэ завершился тринадцатый ежегодный профессиональный конкурс «Молодой педагог». В мероприятии приняли участие 20 молодых профессионалов школ и детских садов столицы Бурятии.



Конкурс проходил в три этапа. Участники померялись силами в дискуссии, открытом занятии и родительском собрании.



По итогам обладателем диплома гран-при стала воспитатель детского сада №173 «Росинка» Анжела Куприянова. Первое место присуждено учителю истории средней общеобразовательной школы №54 Тимуру Данжалову. Второе место заняла Олеся Лукашевич, педагог-психолог детского сада №33 «Светлячок». Третье место получил Роман Новицкий, инструктор по физической культуре детского сада №35 «Алые паруса». Также были определены победители в 6 номинациях, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

