Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
В Улан-Удэ завершился тринадцатый ежегодный профессиональный конкурс «Молодой педагог». В мероприятии приняли участие 20 молодых профессионалов школ и детских садов столицы Бурятии.
Конкурс проходил в три этапа. Участники померялись силами в дискуссии, открытом занятии и родительском собрании.
По итогам обладателем диплома гран-при стала воспитатель детского сада №173 «Росинка» Анжела Куприянова. Первое место присуждено учителю истории средней общеобразовательной школы №54 Тимуру Данжалову. Второе место заняла Олеся Лукашевич, педагог-психолог детского сада №33 «Светлячок». Третье место получил Роман Новицкий, инструктор по физической культуре детского сада №35 «Алые паруса». Также были определены победители в 6 номинациях, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
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