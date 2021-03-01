Байкал покорил итальянского телеведущего НТВ









- Байкал – это даже звучит очень круто. Самое большое, самое глубокое и самое таинственное озеро планеты, - сказал Федерико Арнальди.



Он попытался описать размеры Байкала: в озеро поместится вся Бельгия, три Останкинских телебашни - «и то они не достанут до дна».



- А если всех жителей планеты, почти 8 миллиардов, загнать в Байкал, то уровень воды поднимется всего на три сантиметра, - пояснил итальянец.



Федерико остановился в экоотеле, где снять номер на сутки стоит 8700 рублей. Затем он отправился кататься на необычном ледовом велосипеде. На нём он отправился рассматривать байкальский лёд. Также он выяснил, что существует 53 вида байкальского льда. Блинчатый лёд он сравнил с пиццей, потому что, по его мнению, блинов таких размеров не бывает.



- Mamma Mia! Как же это красиво! – неустанно восхищался иностранец. – Такой лёд хочется рассматривать бесконечно: лежать на нём, кататься на нём и изображать из себя нерпу.



Затем он позабавился знаменитым развлечением туристом – байкальским поцелуем. Во льду сделали углубление в виде рюмки и наполнили тарасуном – бурятской молочной водкой. А закусил Фредерико расколодкой – замороженной свежей байкальской рыбой. Но по мнению ведущего, соли и перца для этого блюда недостаточно. И прямо на льду Байкала он приготовил скандинавский соус из сливок, лимонного сока, горчицы, кайенского перца. Так, по словам ведущего, рыба получилась ещё вкуснее.



- Самый прикольный пикник, который был в моей жизни, - признался Федерико Арнальди.



Затем он отправился на остров Огой. Здесь он покатался на коньках. Здесь его сопровождала популярная пенсионерка-конькобежка Любовь Мореходова. Итальянец восхитился тем, как ловко 79-летняя жительница острова катается на стареньких коньках, и сравнил её со своим более молодым отцом, который всё время жалуется на здоровье. Бабушка ответила, что её заботят домашние деревенские дела, скот, который нужно постоянно кормить и некогда жаловаться на здоровье.



- Папа, я заведу тебе скот, покупаю тебе коньки, и погнали, - пошутил ведущий, обращаясь с экрана к своему отцу.



После Федерико Арнальди послушал космические звуки байкальского льда.



Ночевать итальянец отправился в необычный отель из снега и льда. Уютные номера ведущий назвал домиками для хоббитов. Здесь иностранца удивила кровать с подогревом. Переночевать в таком номере стоит семь тысяч рублей.



- Фантастика! – эмоционально высказался Федерико Арнальди.



После ночь в «сугробе» он поехал в нерпинарий. Ведущий пошутил, что изначально организацию хотели назвать «О, Мадонна. Какая милота!».



Здесь нерпочки похвастались своими умениями, и даже нарисовали ведущего. Тот, в свою очередь, тоже нарисовал одного из них. Но байкальские тюлени не одобрили творения итальянца и показали язык, когда тот спросил их мнения.



В Листвянке Федерико решил взять с собой в качестве сувенира нерпочку и выбрал серенькую игрушку в фиолетовой шапочке. На местном рынке он не мог пройти мимо байкальской рыбы. Разобраться ему помог иркутский КВНщик Денис Гук. Здесь он попробовал копчёный омуль, который Федерико назвал очень нежным. Затем он угостился омулем горячего копчения. «Фантастика!» - коротко поделился впечатлениями ведущий.



На рынке вокруг ведущего собрались люди, когда он пробовал голомянку. Эту рыбу, в основном, едят только нерпы. «Я нерпа тогда?!» - сказал ведущий, отправляя рыбу в рот.



- Ну, это прям кусок жира. Странно, - признался Федерико Арнальди.



Но, поскольку, эта передача всё-таки гастрономическая, итальянец отправился готовить к иркутскому повару Александру Перепечкину. Вместе они приготовили брускетту с соусом тар-тар из папоротника и кедровыми орешками. А также пасту с лисичками и беконом, блюдо украсили тоже орешками и зеленью редиса.



- Можно назвать сибирской карбонарой. Очень вкусно, - подытожил итальянец.



В завершении передачи он признался, что Байкал оставил в его сердце море впечатлений, для него озеро стало «самым-самым»: самым большим пикник-парком, самой большой велотрассой мира, самым большим катком, самой большой стеклянной скульптурой.







27 февраля на НТВ вышел очередной выпуск передачи «Поедем поедим» (0+) о Байкале. Ведущий Федерико Арнальди, итальянец по происхождению, осуществил свою мечту и оказался на великолепном зимнем Байкале. Итальянец узнал, что такое байкальский поцелуй, закусил его байкальской расколодкой и увидел главные красоты Ольхона.