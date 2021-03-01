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Улан-удэнец нашёл чужую медаль

Улан-удэнец нашёл чужую медаль
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сейчас обладателя государственной награды ищет полиция

25 февраля в МВД по Бурятии обратился житель Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что 23 февраля на территории городского дворца детского и юношеского творчества нашёл фрагмент медали «За отличие в охране общественного порядка» №18690.

Мужчина сам пенсионер регионального МВД. Понимая, что медаль является государственной наградой, он принял решение обратиться в родное ведомство.



МВД по Бурятии установило, что данная медаль не выдавалась сотрудникам органов внутренних дел в республике. Полицейские направили запросы в иные ведомства для установления владельца медали.

Полиция Бурятии обращается к жителям республики:

«Если вы являетесь обладателем медали «За отличие в охране общественного порядка» или знаете иных владельцев награды, просим проверить её состояние. Обладателя медали №18690 просим обратиться в Управление по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия по телефонам: 29-22-37 или 29-24-42».
медаль
 
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