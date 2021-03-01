Улан-удэнец нашёл чужую медаль





25 февраля в МВД по Бурятии обратился житель Улан-Удэ. Мужчина рассказал, что 23 февраля на территории городского дворца детского и юношеского творчества нашёл фрагмент медали «За отличие в охране общественного порядка» №18690.Мужчина сам пенсионер регионального МВД. Понимая, что медаль является государственной наградой, он принял решение обратиться в родное ведомство.МВД по Бурятии установило, что данная медаль не выдавалась сотрудникам органов внутренних дел в республике. Полицейские направили запросы в иные ведомства для установления владельца медали.Полиция Бурятии обращается к жителям республики:«Если вы являетесь обладателем медали «За отличие в охране общественного порядка» или знаете иных владельцев награды, просим проверить её состояние. Обладателя медали №18690 просим обратиться в Управление по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия по телефонам: 29-22-37 или 29-24-42».