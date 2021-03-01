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В Бурятии лишили прав водителя, ехавшего накуренным

В Бурятии лишили прав водителя, ехавшего накуренным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель также оштрафован на 30 тысяч

Баунтовский районный суд привлёк 43-летнего мужчину к административной ответственности за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.

В ноябре 2020 года сотрудник ДПС, остановивший машину, усмотрел у водителя наличие признаков опьянения. Данные алкотестера показали отсутствие алкогольного опьянения. Однако химико-токсикологическое исследование установило у водителя состояние наркотического опьянения.

На суде мужчина вину признал полностью. Он пояснил, что он действительно употребил марихуану, вынужден был поехать по работе и был задержан сотрудниками ГИБДД. Вину признал, в содеянном раскаялся.

Водитель признан виновным, ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Также он лишён водительских прав на срок 1 год 6 месяцев.

В пресс-службе Баунтовского районного суда сообщили, что постановление вступило в законную силу. 
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