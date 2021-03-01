В Бурятии лишили прав водителя, ехавшего накуренным

Водитель также оштрафован на 30 тысяч



Баунтовский районный суд привлёк 43-летнего мужчину к административной ответственности за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.



В ноябре 2020 года сотрудник ДПС, остановивший машину, усмотрел у водителя наличие признаков опьянения. Данные алкотестера показали отсутствие алкогольного опьянения. Однако химико-токсикологическое исследование установило у водителя состояние наркотического опьянения.



На суде мужчина вину признал полностью. Он пояснил, что он действительно употребил марихуану, вынужден был поехать по работе и был задержан сотрудниками ГИБДД. Вину признал, в содеянном раскаялся.



Водитель признан виновным, ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Также он лишён водительских прав на срок 1 год 6 месяцев.



В пресс-службе Баунтовского районного суда сообщили, что постановление вступило в законную силу.

