Байкальск вошёл в топ городов для отдыха на озёрах в 2021 году

Рейтинг возглавила Евпатория



Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города на озёрах популярны для отдыха в 2021 году.



Самыми популярными озёрами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%), Банное (18%), Ладожское озеро (18%), Байкал (15%), Селигер (14%), Абрау-Дюрсо (12%) и солёные озёра в Соль-Илецке (11%).



Туристы в основном ездят на озёра семьями (35,31%) и парами (29,93%), реже компаниями (10,03%). Они бронируют чаще отели - 63,20% и квартиры - 27,34%, реже дома - 8,59%.



По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для отдыха на озёрах от 1 до 11 ночей. Дешевле всего остановиться в Соль-Илецке, дороже – в Байкальске.



Восемь популярных городов для отдыха на озёрах в 2021 году:

1. Евпатория

2. Голубицкая

3. Банное

4. Лахденпохья

5. Байкальск

6. Осташков

7. Абрау-Дюрсо

8. Соль-Илецк

