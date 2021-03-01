Рейтинг возглавила Евпатория
Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города на озёрах популярны для отдыха в 2021 году.
Самыми популярными озёрами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%), Банное (18%), Ладожское озеро (18%), Байкал (15%), Селигер (14%), Абрау-Дюрсо (12%) и солёные озёра в Соль-Илецке (11%).
Туристы в основном ездят на озёра семьями (35,31%) и парами (29,93%), реже компаниями (10,03%). Они бронируют чаще отели - 63,20% и квартиры - 27,34%, реже дома - 8,59%.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для отдыха на озёрах от 1 до 11 ночей. Дешевле всего остановиться в Соль-Илецке, дороже – в Байкальске.
Восемь популярных городов для отдыха на озёрах в 2021 году:
1. Евпатория
2. Голубицкая
3. Банное
4. Лахденпохья
5. Байкальск
6. Осташков
7. Абрау-Дюрсо
8. Соль-Илецк
Байкальск вошёл в топ городов для отдыха на озёрах в 2021 году
Общество, Фото:
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