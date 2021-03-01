Судебный спор об отсутствии в сёлах Бурятии аптек затянулся

«Аптечное» дело дошло до Восьмого кассационного суда в Кемерово



Ранее прокуратура Заиграевского района Бурятии установила отсутствие аптек в нескольких сёлах.



- Медико-санитарную помощь на территории сельского поселения «Горхонское» осуществляет структурное подразделение Заиграевской центральной районной больницы – Горхонская врачебная амбулатория. В четырех населённых пунктах сельского поселения отсутствуют аптеки. Ближайшее аптечное учреждение находится на расстоянии 20 км, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В соответствии с федеральным законом, в случае отсутствия в сёлах аптек продавать лекарства должны медорганизации с лицензией на фармацевтическую деятельность, в данном случае Заиграевская больница.



Прокурор района обратился в суд с иском к Заиграевской центральной районной больнице об организации в Горхонской врачебной амбулатории розничной торговли лекарственными препаратами.



Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Однако ответчик не согласился с судебным постановлением, подав апелляционную жалобу.



Верховный суд Бурятии решение суда первой инстанции отменил, приняв новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора Заиграевского района. На это прокуратура республики принесла кассационное представление.



Дело рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (город Кемерово). На этот раз доводы прокурора признаны обоснованными, апелляционное определение Верховного суда республики отменено. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

