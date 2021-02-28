Это связано с продлением ограничительных мероприятий
В связи с продлением в Бурятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет до 31 марта, занятия по скандинавской ходьбе переносятся на более поздний срок.
- О возобновлении занятий будет объявлено заранее, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
До пандемии в Улан-Удэ только скандинавской ходьбой занимались порядка 3000 человек. Однако почти год они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения.
В Бурятии отложили занятия по скандинавской ходьбе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это связано с продлением ограничительных мероприятий
В фотоловушку попался маленький безрогий олень
На 293 км Р-258 «Байкал» восстановлено движение по двум полосам
Омич продавал девять раз продал один и тот же паблик в Instagram
Рейд прошёл в Курумканском районе республики
Объекты проинспектировал Алексей Цыденов
В результате этих ДТП пострадали восемь человек
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко
65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
Зв сутки выявили более сотни больных
Чимит Дармаев играл против Анатолия Вассермана
Открытие состоится в первый весенний день
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 27.02.2021
Екатерина Белькова – заметная, яркая и харизматичная актриса Русского драмтеатра им.Н.Бестужева. Сложно ли быть артисткой с тремя высшими образованиями, играть то бабушку, то Олю из «Трёх сестёр», то мальчика, худеть ради роли и работать уборщицей для фитнеса – обо всём этом и многом другом в откровенном интервью для ««Байкал-Dailу»