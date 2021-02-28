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В Бурятии отложили занятия по скандинавской ходьбе

В Бурятии отложили занятия по скандинавской ходьбе
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с продлением ограничительных мероприятий

В связи с продлением в Бурятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет до 31 марта, занятия по скандинавской ходьбе переносятся на более поздний срок.

- О возобновлении занятий будет объявлено заранее, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

До пандемии в Улан-Удэ только скандинавской ходьбой занимались порядка 3000 человек. Однако почти год они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения. 
 
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