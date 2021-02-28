На 293 км Р-258 «Байкал» восстановлено движение по двум полосам
На 293 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 14:51 28 февраля в Кабанском районе Бурятии движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», реверсивное движение было организовано из-за работ по подъёму бензовоза.
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей соблюдать правила дорожного движения.
Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество, Фото:
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