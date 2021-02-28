В Бурятии перед фотоловушкой гуляла кабарга с детёнышем

В объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Баргузинского заповедника вблизи посёлка Давша в Бурятии, попала кабарга – самый маленький в мире безрогий олень, сообщается на сайте «Экология России».В дневное время перед камерой прогулялась взрослая особь-самка. Ночью в этом же месте появилась кабарга с детёнышем. Он активно исследовал территорию, но пытался не отстать от матери.

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