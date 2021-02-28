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В Бурятии перед фотоловушкой гуляла кабарга с детёнышем

В Бурятии перед фотоловушкой гуляла кабарга с детёнышем
Общество,  Фото:screenshot
В фотоловушку попался маленький безрогий олень

В объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Баргузинского заповедника вблизи посёлка Давша в Бурятии, попала кабарга – самый маленький в мире безрогий олень, сообщается на сайте «Экология России».

В дневное время перед камерой прогулялась взрослая особь-самка. Ночью в этом же месте появилась кабарга с детёнышем. Он активно исследовал территорию, но пытался не отстать от матери.



Кабарга («саблезубый олень») – представитель отдельного семейства кабарговых в отряде парнокопытных. «Мелкой» кабарга считается лишь по сравнению с другими представителями своего отряда – длина тела этого животного обычно колеблется в пределах от 85 до 100 см, высота в холке – 60-65 см. Рогов у кабарги нет, зато у взрослых самцов имеются длинные (до шести сантиметров) клыки-сабельки, выполняющие роль турнирного оружия.

Как правило, кабарга обитает в темнохвойной тайге с выходами скальных пород – на таких отдельно стоящих скалах животные спасаются от хищников.

У самцов кабарги на брюхе есть особая железа, выделяющая сильно пахнущий секрет – мускус. Из-за этой железы часто кабарга становится жертвой браконьеров. Самый простой способ получения мускуса – вырезать железу из тела убитого самца. В восточной медицине мускус ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности.

Кабарга является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Баргузинский заповедник (находится под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье») расположен на северо-восточном берегу Байкала и занимает около 375 тыс. га. В вековой тайге ООПТ обитают лось, изюбрь, кабарга, дикий северный олень, соболь, горностай, белка, лисица, росомаха, волк, заяц, медведь.

- В кадр фотоаппаратов попадали почти все крупные млекопитающие, которых вживую увидеть в естественной среде очень сложно, это такие виды как: северный и благородный олени, лось и кабарга. Кроме парнокопытных в кадр устройства попадают и хищные звери, и птицы. Чаще всего животные не замечают аппарат, установленный на дереве, но иногда он представляет для них особый интерес. Бывали случаи, когда зверь просто обнюхивал фотоловушку и уходил, редко пытался попробовать её «на зуб», – рассказывают в заповеднике.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Алтачейском заказнике фотоловушки в заказнике поймали в кадр стадо кабанов и волков
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