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Жители Бурятии стали жертвой мошенника в Instagram

Жители Бурятии стали жертвой мошенника в Instagram
Общество,  Фото:pixabay.com
Омич продавал девять раз продал один и тот же паблик в Instagram

В Омске завершено расследование серии мошенничеств, совершенных под предлогом продажи аккаунта в Instagram.

Установлено, что 20-летний омич в 2019 и 2020 году на своей странице размещал информацию о продаже аккаунта с почти 200 тысячами подписчиков, ориентированного на продажу автотранспорта класса «люкс». Стоимость аккаунта варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей.

- Вступая в переписку с потенциальными покупателями, фигурант требовал 100% предоплату на банковскую карту. После получения денежных средств блокировал дальнейший диалог, а похищенные деньги тратил в развлекательных заведениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Девять потерпевших по уголовному делу проживают в Москве, Ингушетии и Бурятии, Краснодарском и Ставропольском краях. Общая сумма причинённого ущерба составила 156 500 рублей.

Полицейские установили личность и задержали фигуранта. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

За «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» омичу грозит до пяти лет колонии.
мошенничество Омск
 
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