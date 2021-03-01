В первый весенний день в Улан-Удэ -11

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ночью местами в республике температура опускалась до -41 градуса



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта по республике переменная облачность, по северному Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -26,-31, местами -36,-41, днём -11,-16, местами до -5, по северной половине при облачности -18,-23 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-29, днём -11,-13 мороза.

