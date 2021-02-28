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В районе Бурятии молодые водители устроили пять ДТП

В районе Бурятии молодые водители устроили пять ДТП
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В результате этих ДТП пострадали восемь человек

В ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии прошла встреча с руководителями учебных организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в водители.

В начале встречи начальник районной Госавтоинспекции Жаргал Гомбоцонов рассказал о состоянии аварийности на территории республики и по Кяхтинскому району. Также он рассказал о видах и причинах ДТП с участием начинающих водителей.

- В 2020 году на территории района по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек получили ранения, в том числе три ребёнка, – отметил капитан полиции Жаргал Гомбоцонов.

Инспектор РЭГ ОГИБДД Иван Лончаков рассказал об основных ошибках при сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и изменениях в законодательстве по допуску водителей к участию в дорожном движении, вступающих в силу в 2021 году.

В ходе рабочей встречи рассмотрены актуальные вопросы деятельности и совершенствования материально-технической базы образовательных организаций по подготовке водителей.

Руководителям автошкол рекомендовано заблаговременно подготовиться к грядущим изменениям, сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ГИБДД
 
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