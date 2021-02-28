В районе Бурятии молодые водители устроили пять ДТП

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В результате этих ДТП пострадали восемь человек



В ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии прошла встреча с руководителями учебных организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в водители.



В начале встречи начальник районной Госавтоинспекции Жаргал Гомбоцонов рассказал о состоянии аварийности на территории республики и по Кяхтинскому району. Также он рассказал о видах и причинах ДТП с участием начинающих водителей.



- В 2020 году на территории района по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек получили ранения, в том числе три ребёнка, – отметил капитан полиции Жаргал Гомбоцонов.



Инспектор РЭГ ОГИБДД Иван Лончаков рассказал об основных ошибках при сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и изменениях в законодательстве по допуску водителей к участию в дорожном движении, вступающих в силу в 2021 году.



В ходе рабочей встречи рассмотрены актуальные вопросы деятельности и совершенствования материально-технической базы образовательных организаций по подготовке водителей.



Руководителям автошкол рекомендовано заблаговременно подготовиться к грядущим изменениям, сообщает УГИБДД по Бурятии.

