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Коронавирус унёс жить ещё одного жителя Бурятии

Коронавирус унёс жить ещё одного жителя Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Зв сутки выявили более сотни больных

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 28 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 735 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Суточный прирост составил 102 больных.

54% (17 843) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 102 новых случаев COVID-19: 77 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2846 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 31 434 человек, в том числе за последние сутки – 121.

В стационарах получают лечение 741 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 481. В отделениях реанимации находится 88 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1097 коек, занято – 741, свободно – 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%.

Амбулаторное лечение проходят 847 пациента с COVID-19, наблюдается 125 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 713 человек, один из них скончался за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительным мероприятий в республике продлён до конца марта.

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