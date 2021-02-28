Коронавирус унёс жить ещё одного жителя Бурятии

Зв сутки выявили более сотни больных
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 28 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 735 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Суточный прирост составил 102 больных.
54% (17 843) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 102 новых случаев COVID-19: 77 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2846 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 31 434 человек, в том числе за последние сутки – 121.
В стационарах получают лечение 741 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 481. В отделениях реанимации находится 88 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1097 коек, занято – 741, свободно – 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%.
Амбулаторное лечение проходят 847 пациента с COVID-19, наблюдается 125 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 713 человек, один из них скончался за последние сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительным мероприятий в республике продлён до конца марта.
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Общество, Фото:
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