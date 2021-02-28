Самый умный сантехник из Улан-Удэ вновь участвовал в «Своей игре»

44-летний сантехник из Улан-Удэ Чимит Дармаев вновь участвовал в съёмках «Своей игры» на НТВ. Передача с его участием вышла в эфир 27 февраля. Игрокам предстояло обыграть известного знатока Анатолия Вассермана. Вместе с Чимитом Дармаевым против Вассермана играл педагог из Ставрополя Игорь Мирошниченко. По правилам «Золотой девятки», игрокам нужно было вытеснить Вассернама с его позиции.
Эта игра для Чимита стала шестой, за плечами у него три победы и два поражения. Игрой с Вассерманом улан-удэнец хотел улучшить личную статистику.
В финальном раунде Чимит Дармаев не смог правильно ответить на вопрос, как и педагог из Ставрополя. Таким образом, Анатолий Вассерман сохранил своё место в «Золотой девятке» «Своей игры».
Справка:
«Своя игра» — популярная российская телевизионная игра-викторина, транслируемая на телеканале НТВ, производится по лицензии и является российским аналогом американской телепрограммы «Jeopardy!» («Рискуй!»).
Премьера программы состоялась 7 апреля 1994 года на РТР, долгое время шоу выходит на НТВ.
Основной процесс в игре — ответ на вопросы из самых разных категорий.
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