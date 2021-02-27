Забеги прошли на Центральном стадионе
В Улан-Удэ продолжается зимняя спартакиада среди работников профсоюза пинздрава Бурятии
Сегодня, 27 февраля, состоялись конькобежный забег и лыжная гонка среди медицинских работников здравоохранения республики, сообщили в минздраве Бурятии.
Участие принимают 22 команды - представители городских поликлиник, диспансеров, больниц и центральных районных больниц.
Утром на Центральном стадионе состоялись соревнования по забегу на коньках: у представительниц прекрасного пола - 250 метров, у мужчин - 500 метров. После обеда медики пробовали свои силы в лыжной гонке на турбазе «Снежинка».
Общие итоги соревнований подведут в понедельник, 1 марта.
Поддержать участников приехала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
В Бурятии определяют лучших конькобежцев среди медиков
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