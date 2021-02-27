Родителям раздали памятки
26 февраля в улусах Алла и Улюнхан Курумканского района Бурятии представители пожарной охраны, соцзащиты, комиссии по делам несовершеннолетних и полиции посетили семьи, находящиеся в трудном социальном положении, состоящие на учёте.
В ходе рейда с родителями провели профилактические беседы. Были даны консультации по оказанию социальной помощи, организации досуга детей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- Помимо прочего, мы проинструктировали граждан о правилах пожарной безопасности в быту, о недопустимости оставления детей без присмотра, и, конечно, о номерах «101» и «112», по которым можно вызвать пожарных. Всем семьям были выданы памятки о мерах пожарной безопасности, - рассказывает инструктор 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Жанна Эрдыниева.
В Бурятии провели рейд по неблагополучным семьях
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