В Бурятии прибавилось 105 больных коронавирусом

Занято более 60% ковидных коек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 633. Из них 54% (17 785) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 105 человек. Из них 78 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость сохраняется на одном уровне: в последнее время ежедневно выявляют чуть более 100 новых заболевших.
За всё время выздоровели 31 313 человек, или 93%. Накануне вылечились 143 пациента.
Умер за последние сутки один больной. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал жизни 712 жителей Бурятии.
В стационарах республики лечатся 710 пациентов с коронавирусом, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 458. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 20).
Занятость коечного фонда составляет 64 %.
Амбулаторное лечение проходят 898 пациентов с COVID-19, наблюдается 54 человек.
Круг контактных лиц составляет 2605 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.
Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников», отменённый в прошлом году из-за пандемии, в 2021 году состоится.
В селе Кижинга открыли памятную мемориальную доску, посвящённую врачу-терапевту Галине Бурхиевой, умершей от ковида.
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Общество, Фото:
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