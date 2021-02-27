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В Бурятии прибавилось 105 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 105 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято более 60% ковидных коек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 633. Из них 54% (17 785) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 105 человек. Из них 78 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость сохраняется на одном уровне: в последнее время ежедневно выявляют чуть более 100 новых заболевших.

За всё время выздоровели 31 313 человек, или 93%. Накануне вылечились 143 пациента.

Умер за последние сутки один больной. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал жизни 712 жителей Бурятии.

В стационарах республики лечатся 710 пациентов с коронавирусом, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 458. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 20).

Занятость коечного фонда составляет 64 %.

Амбулаторное лечение проходят 898 пациентов с COVID-19, наблюдается 54 человек.

Круг контактных лиц составляет 2605 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.

Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников», отменённый в прошлом году из-за пандемии, в 2021 году состоится.

В селе Кижинга открыли памятную мемориальную доску, посвящённую врачу-терапевту Галине Бурхиевой, умершей от ковида.
коронавирус профилактика
 
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