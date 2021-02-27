 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 февраля

26 февраля

Популярное

В Улан-Удэ отключали отопление из-за работ на котельной минобороны

В Улан-Удэ отключали отопление из-за работ на котельной минобороны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы велись в Звёздном

В пятницу, 26 февраля, в микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ с 12 до 16 часов проводились плановые работы по модернизации оборудования на котельной № 106/191. Эта котельная принадлежит минобороны.

В связи с работами было отключено теплоснабжение в 16 многоквартирных домах по улице Ясная, а также в детсаду «Светлячок» и средней школе №24.

- В заявленное время работы подрядной организации не были завершены в связи с обнаруженными недочётами, - сообщают оперативные службы города.

После устранения неисправностей в 18:09 было начато заполнение системы котельной и теплотрассы, в 20:21 на котельной введены в работу сетевые насосы. В 23:20 на котельной восстановлены заданные параметры, теплоснабжение потребителем восстановлено. Общее время отключения составило 11 часов 20 минут. 
отключение тепла
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Прибайкальском районе Бурятии проведут лыжный мемориал
В Прибайкальском районе Бурятии проведут лыжный мемориал
Общество, 27.02.2021
Соревнования посвящены памяти школьного учителя
Треть выпускников из Улан-Удэ хотят стать айтишниками
Треть выпускников из Улан-Удэ хотят стать айтишниками
Общество, 27.02.2021
Будущие IT-специалисты мечтают работать в Яндекс
В Иркутской области состоится хоровой фестиваль
В Иркутской области состоится хоровой фестиваль
Общество, 27.02.2021
Стартовал приём заявок на областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»
Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Общество, 27.02.2021
Массовые мероприятия по-прежнему под запретом
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 27.02.2021
В республике ожидается ветреная погода
В Бурятии стартовал конкурс юных туристов
В Бурятии стартовал конкурс юных туристов
Общество, 26.02.2021
Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта
Бурятии дадут около 1 миллиарда на реконструкцию автодороги
Бурятии дадут около 1 миллиарда на реконструкцию автодороги
Общество, 26.02.2021
Ремонт участка с 271 по 291 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян закончат в этом году
В Бурятии снайперов учат выживать в горах
В Бурятии снайперов учат выживать в горах
Общество, 26.02.2021
Мотострелки проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны
Чита примет межрегиональные соревнования по биатлону
Чита примет межрегиональные соревнования по биатлону
Общество, 26.02.2021
Турнир пройдёт в течение 4 дней в СОК «Высокогорье»
В Бурятии ветераны тыла получат бесплатные кресла-коляски
В Бурятии ветераны тыла получат бесплатные кресла-коляски
Общество, 26.02.2021
Утверждены изменения в республиканский закон, дополняющий меры соцподдержки тружеников тыла
В парках Иркутска срубят около 250 деревьев и кустарников
В парках Иркутска срубят около 250 деревьев и кустарников
Общество, 26.02.2021
Весной в городе проведут формовочную обрезку деревьев
В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой
В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой
Общество, 26.02.2021
В коридорах ДШИ звучат бурятские мелодии и песни, посвящённые Сагаалгану
Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках
Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках
Общество, 26.02.2021
Жители могут посещать их в определённые дни и соблюдать требования безопасности
В Иркутской области проводят сельские спортивные игры
В Иркутской области проводят сельские спортивные игры
Общество, 26.02.2021
В программу включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон и соревнования механизаторов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^