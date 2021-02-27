В Улан-Удэ отключали отопление из-за работ на котельной минобороны

Работы велись в Звёздном



В пятницу, 26 февраля, в микрорайоне Звёздный в Улан-Удэ с 12 до 16 часов проводились плановые работы по модернизации оборудования на котельной № 106/191. Эта котельная принадлежит минобороны.



В связи с работами было отключено теплоснабжение в 16 многоквартирных домах по улице Ясная, а также в детсаду «Светлячок» и средней школе №24.



- В заявленное время работы подрядной организации не были завершены в связи с обнаруженными недочётами, - сообщают оперативные службы города.



После устранения неисправностей в 18:09 было начато заполнение системы котельной и теплотрассы, в 20:21 на котельной введены в работу сетевые насосы. В 23:20 на котельной восстановлены заданные параметры, теплоснабжение потребителем восстановлено. Общее время отключения составило 11 часов 20 минут.

