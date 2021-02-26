Инженер гражданской обороны получил медаль «За заслуги перед Бурятией»

Награду получил Александр Соколов
Инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС республиканского агентства ГО и ЧС Александр Соколов награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
- Награда ему вручена за высокий профессионализм и заслуги в области мобилизационной подготовки и мобилизации органов управления Республики Бурятия, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Александр Ариевич долгие годы служил в Вооруженных силах РФ. Бывал в командировках в горячих точках во время Афганской войны и Карабахского конфликта. После завершения службы в армии он работал в республиканском агентстве ГО и ЧС и в ГУ МЧС по Бурятии по направлению гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
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