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В Бурятии состоится конкурс «Ледовая феерия»

В Бурятии состоится конкурс «Ледовая феерия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям района предлагают станцевать парный танец на коньках

В Баунтовском районе Бурятии объявлен конкурс парного катания «Ледовая феерия». Конкурс состоится 14 марта в парке села Багдарин, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».

К участию приглашаются жители района в возрасте от 18 до 44 лет.

Пары должны представить танцевальный номер на коньках. Отмечается, что коньки предоставляются, а хореографы помогут поставить номер.

- Если вы не нашли для себя танцевальную пару, мы подыщем её для вас, - сообщает федерация молодёжи Баунта.

Заявки на участие принимаются до 27 февраля.
спорт конкурс фигурное катание
 
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