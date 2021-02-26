В Бурятии состоится конкурс «Ледовая феерия»

Жителям района предлагают станцевать парный танец на коньках



В Баунтовском районе Бурятии объявлен конкурс парного катания «Ледовая феерия». Конкурс состоится 14 марта в парке села Багдарин, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».



К участию приглашаются жители района в возрасте от 18 до 44 лет.



Пары должны представить танцевальный номер на коньках. Отмечается, что коньки предоставляются, а хореографы помогут поставить номер.



- Если вы не нашли для себя танцевальную пару, мы подыщем её для вас, - сообщает федерация молодёжи Баунта.



Заявки на участие принимаются до 27 февраля.

