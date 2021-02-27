В республике ожидается ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля по республике ночью на большей части территории снег, днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка. Температура ночью -18,-23, местами -12,-17, по юго-западу и северу до -28,-33, днём -10,-15, местами -16,-21.
В Улан-Удэ ночью снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -11,-13.
В Бурятии сегодня снежно
Общество, Фото:
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