В Бурятии написали песню «Праздник бууз»

Здесь поётся о буузах, о том, что они готовятся и подаются к столу в честь торжеств и праздников, и что традиционным бурятским блюдом угощают почётных гостей и т.д.







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Слова песни - народного поэта Нины Артугаевой, музыка известного композитора, поэта, продюсера, эстрадной певицы Веры Шобосоевой.





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В честь праздника Белого месяца были выпущены две песни на бурятском языке - «Буузын һайндэр» (Праздник бууз) и «Амаршалнабди» (Поздравляем).Первую композицию исполняет молодая вокалистка Дулма Чимитдоржиева. Музыку написала известный композитор, продюсер, поэт, эстрадная певица Вера Шобосоева, а слова песни принадлежат народному поэту Бурятии Нине Артугаевой.- Бурятские буузы покорили конкурс региональных брендов «Вкусы России» и получили признание. Про буузы снимают фильмы, пишут стихи, песни, сочиняют музыку, посвящают баттлы. Популярность бууз уже давно вышла за пределы Бурятии, - отмечают создатели песни.Вторая песня, посвящённая Сагаалгану, «Амаршалнабди» (Поздравляем) – задорная, детская. По композиции был снят клип: в музыкальном ролике ребятишки играют в шагай и другие игры, преподносят хадаки родственникам, а также весело отмечают праздник в кругу семьи.- На радость всем нам эту песню поют вокалист студии «Мүнгэн хонхонууд», участник вокального конкурса «Гэгээн аласай одод» в Монголии, фестиваля «Алтаргана», 2018 год, Иркутск, ученик РБНЛИ №1 Хэшэгтэ Балданов и лауреат многих международных, всероссийских конкурсов и фестивалей ученица Кыренской средней школы Тункинского района Арюна Зурбаева, - рассказали создатели клипа и песни.