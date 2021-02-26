Порывы ветра достигнут 19 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 27 февраля, южный циклон вызовет усиление северо-западного ветра местами до 19 м/с, позёмку, метели. Ночью на большей части территории Бурятии снег, на автодорогах заносы, накаты.
Сотрудники МЧС России советуют по возможности воздержаться от дальних поездок в выходные.
- Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас воды и чая в термосе. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле, - предупреждает ГУ МЧС по Бурятии.
В неустойчивую погоду необходимо отказаться от выходов на туристические маршруты и горные походы.
Бурятию накроют метели
Общество, Фото:
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