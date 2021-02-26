Рост мальчика превышает 197 см
Мальчик из Иркутской области установил рекорд в категории «Наибольший рост мальчика в возрасте 13 лет в России». Соответствующая информация появилась на сайте Книги рекордов России.
Рекордсмена зовут Арсений, он живёт в деревне Грановщина под Иркутском. Рост 13-летнего мальчика – 197,2 см.
Прежний рекордсмен был из Ростова-на-Дону, у этого мальчика в 13 лет рост был 196 см.
13-летний мальчик из Иркутской области признан самым высоким в России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителям района предлагают станцевать парный танец на коньках
Галины Бурхиевой не стало в ноябре 2020 года
В честь праздника Белого месяца в Бурятии выпустили две песни
Порывы ветра достигнут 19 м/с
Рост мальчика превышает 197 см
Обложку альбома украсит работа художника Зорикто Доржиева
Проект закона уже внесён в Заксобрание
Косуля оказалась в ловушке на льду, так как её ноги разъезжались
Соревнования состоятся в субботу
Перевозчик по маршруту из Ошурково внезапно отказался от работы
После выздоровления птицу выпустят на свободу
Это самые свежие данные
Только у бабушки был паспорт СССР
В прошлом году от «Голоса кочевников» пришлось отказаться
Люди боятся переходить дорогу