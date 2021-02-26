13-летний мальчик из Иркутской области признан самым высоким в России

Рост мальчика превышает 197 см



Мальчик из Иркутской области установил рекорд в категории «Наибольший рост мальчика в возрасте 13 лет в России». Соответствующая информация появилась на сайте Книги рекордов России.



Рекордсмена зовут Арсений, он живёт в деревне Грановщина под Иркутском. Рост 13-летнего мальчика – 197,2 см.



Прежний рекордсмен был из Ростова-на-Дону, у этого мальчика в 13 лет рост был 196 см.





