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13-летний мальчик из Иркутской области признан самым высоким в России

Общество, 
Рост мальчика превышает 197 см

Мальчик из Иркутской области установил рекорд в категории «Наибольший рост мальчика в возрасте 13 лет в России». Соответствующая информация появилась на сайте Книги рекордов России.

Рекордсмена зовут Арсений, он живёт в деревне Грановщина под Иркутском. Рост 13-летнего мальчика – 197,2 см.

Прежний рекордсмен был из Ростова-на-Дону, у этого мальчика в 13 лет рост был 196 см.


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