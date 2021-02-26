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В Забайкалье планируют запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий

В Забайкалье планируют запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект закона уже внесён в Заксобрание

Региональная служба по тарифам Забайкальского края вышла с инициативой законодательно запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. В настоящее время такой запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий и заканчивается через час после их окончания.

Проект закона внесён в Законодательное Собрание края 8 февраля от имени главы Забайкалья. Он разработан с целью «реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения, в том числе подростков и молодёжи», сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Проектом закона предлагается установить полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Забайкальского края «в устанавливаемые органами местного самоуправления дни проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием граждан».

В настоящее время региональным законодательством предусмотрен запрет розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий в период их проведения и в течение одного часа после их окончания.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что применение данного запрета затруднено из-за сложности определения предпринимателями границ прилегающих территорий. Кроме того, по оценке разработчиков, «действующая норма не обеспечивает в полной мере предполагаемое ограничение доступности алкогольной продукции в дни проведения данных мероприятий, так как после окончания времени запрета продажа алкоголя кратно увеличивается».

Свои доводы инициаторы проекта закона аргументируют данными регионального УМВД и единой государственной автоматизированной информационной системы. Как показал анализ, между увеличением объёмов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий, существует непосредственная взаимосвязь. Так, например, с 2017 по 2020 год отклонение показателей розничной продажи алкоголя и количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля и 8 марта в сравнении с другими днями года составляет в среднем 193 % и 194 % соответственно.

Документ находится на площадке комитета по экономической политике и предпринимательству. О дате его рассмотрения будет сообщено дополнительно.


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