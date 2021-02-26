Чита примет межрегиональные соревнования по биатлону

Турнир пройдёт в течение 4 дней в СОК «Высокогорье»



Со 2 по 5 марта в Чите пройдут первые межрегиональные соревнования по биатлону на призы экс-чемпиона мира по биатлону Геннадия Ивановича Ковалёва. Турнир состоится в спортивном комплексе «Высокогорье», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р. 3 марта будет проведена официальная тренировка. 4 марта соревнуются юноши (спринт 7,5 км) и девушки (спринт 6 км) 2002-2003 гг.р.; юноши (спринт 6 км) и девушки (спринт 4,5 км) 2004-2005 гг.р.; юноши (спринт 3,6 км) и девушки (спринт 3 км) 2006-2007 гг.р. Им предстоит стрельба на двух огневых рубежах лёжа с упора из винтовки БИ-7-4.



В последний день турнира, 5 марта, на дистанцию 3 км побегут мальчики и девочки 2008-2009 гг.р. Они будут стрелять на двух огневых рубежах лёжа с упора из пневматической винтовки МР-61.



Справка



Геннадий Иванович Ковалёв родился 10 октября 1945 года в селе Новый Дурулгуй Ононского района Читинской области (ныне Забайкальского края). Окончил факультет физического воспитания Читинского государственного пединститута.



Был одним из сильнейших биатлонистов мира первой половины 70-х годов прошлого века, входил в сборную команду СССР в 1970–75 годах. Чемпион мира в эстафетной гонке (1973 г.), чемпион спартакиады Дружественных армий (1977 г.), чемпион СССР (1972 г., 1975 г.), победитель соревнований на кубок СССР (1976 г., 1977 г.), четырёхкратный чемпион Сухопутных войск, пятикратный чемпион Вооружённых сил, участник (запасной) XI зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972 г). Подполковник Российской Армии. Награждён медалью «За боевые заслуги» и медалями Вооружённых сил. Заслуженный мастер спорта по биатлону (1973 г.), мастер спорта по лыжным гонкам, почётный гражданин Читы (1997 г.).



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