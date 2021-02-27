В Прибайкальском районе Бурятии проведут лыжный мемориал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования посвящены памяти школьного учителя



13 марта в селе Кома Прибайкальского района Бурятии пройдут XV открытый мемориал по лыжным гонкам памяти участника Великой Отечественной войны, первого учителя физической культуры Коменской школы Фёдора Иннокентьевича Родионова.



- Соревнования состоятся в местности Белая гора. Парад открытия начнётся в 11:00. Начало лыжных гонок запланировано на 12:00, - сообщает федерация лыжных гонок РБ.



В гонке свободным стилем примут участие 9 возрастных групп на дистанциях от 500 м до 3 км. Победителей и призёров соревнований наградят медалями и грамотами.



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