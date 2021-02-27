В Иркутской области состоится хоровой фестиваль

Стартовал приём заявок на областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»



В Иркутской области начался приём заявок на фестиваль «Поющее Приангарье». Фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей проводится в регионе более 20 лет раз в два года. В этом году он состоится с 27 марта по 27 сентября.



К участию приглашаются молодёжные и взрослые хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты. Жюри оценит исполнительское мастерство, уровень владения вокальной и инструментальной техникой (чистота интонации, диапазон, ритмичность, тембр голоса), качество материала (художественные достоинства репертуара, точность обработки произведения), отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и современного. Внимание обратят на сценический образ, соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнения, эстетику костюмов и реквизита, сценическую культуру. Всего сформировано шесть номинаций: «Академический вокал», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Песенный фольклор», «Казачьи коллективы и коллективы, исполняющие казачий репертуар», «Вокально-инструментальный ансамбль».



Праздник песни пройдёт в два этапа. На первый, зональный, заявки в этом году принимаются до 17 марта. Зональный этап конкурса «Поющее Приангарье» проводится с 27 марта по 17 апреля. Просмотры состоятся в Тулуне, Железногорске-Илимском, Баяндае и в Усолье-Сибирском. По итогам этого этапа лауреаты I степени приглашаются к участию во втором этапе фестиваля-конкурса – в гала-концерте. Он назначен на 27 сентября в Иркутске: концерт будет организован в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

