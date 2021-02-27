 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 февраля

26 февраля

Популярное

В Иркутской области состоится хоровой фестиваль

В Иркутской области состоится хоровой фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал приём заявок на областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»

В Иркутской области начался приём заявок на фестиваль «Поющее Приангарье». Фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей проводится в регионе более 20 лет раз в два года. В этом году он состоится с 27 марта по 27 сентября.

К участию приглашаются молодёжные и взрослые хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты. Жюри оценит исполнительское мастерство, уровень владения вокальной и инструментальной техникой (чистота интонации, диапазон, ритмичность, тембр голоса), качество материала (художественные достоинства репертуара, точность обработки произведения), отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и современного. Внимание обратят на сценический образ, соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнения, эстетику костюмов и реквизита, сценическую культуру. Всего сформировано шесть номинаций: «Академический вокал», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Песенный фольклор», «Казачьи коллективы и коллективы, исполняющие казачий репертуар», «Вокально-инструментальный ансамбль».

Праздник песни пройдёт в два этапа. На первый, зональный, заявки в этом году принимаются до 17 марта. Зональный этап конкурса «Поющее Приангарье» проводится с 27 марта по 17 апреля. Просмотры состоятся в Тулуне, Железногорске-Илимском, Баяндае и в Усолье-Сибирском. По итогам этого этапа лауреаты I степени приглашаются к участию во втором этапе фестиваля-конкурса – в гала-концерте. Он назначен на 27 сентября в Иркутске: концерт будет организован в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область фестиваль вокальный конкурс конкурс хоровое пение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Прибайкальском районе Бурятии проведут лыжный мемориал
В Прибайкальском районе Бурятии проведут лыжный мемориал
Общество, 27.02.2021
Соревнования посвящены памяти школьного учителя
Треть выпускников из Улан-Удэ хотят стать айтишниками
Треть выпускников из Улан-Удэ хотят стать айтишниками
Общество, 27.02.2021
Будущие IT-специалисты мечтают работать в Яндекс
В Иркутской области состоится хоровой фестиваль
В Иркутской области состоится хоровой фестиваль
Общество, 27.02.2021
Стартовал приём заявок на областной фестиваль-конкурс «Поющее Приангарье»
Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Общество, 27.02.2021
Массовые мероприятия по-прежнему под запретом
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 27.02.2021
В республике ожидается ветреная погода
В Бурятии стартовал конкурс юных туристов
В Бурятии стартовал конкурс юных туристов
Общество, 26.02.2021
Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта
В Бурятии снайперов учат выживать в горах
В Бурятии снайперов учат выживать в горах
Общество, 26.02.2021
Мотострелки проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны
Чита примет межрегиональные соревнования по биатлону
Чита примет межрегиональные соревнования по биатлону
Общество, 26.02.2021
Турнир пройдёт в течение 4 дней в СОК «Высокогорье»
В Бурятии ветераны тыла получат бесплатные кресла-коляски
В Бурятии ветераны тыла получат бесплатные кресла-коляски
Общество, 26.02.2021
Утверждены изменения в республиканский закон, дополняющий меры соцподдержки тружеников тыла
В парках Иркутска срубят около 250 деревьев и кустарников
В парках Иркутска срубят около 250 деревьев и кустарников
Общество, 26.02.2021
Весной в городе проведут формовочную обрезку деревьев
В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой
В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой
Общество, 26.02.2021
В коридорах ДШИ звучат бурятские мелодии и песни, посвящённые Сагаалгану
Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках
Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках
Общество, 26.02.2021
Жители могут посещать их в определённые дни и соблюдать требования безопасности
В Иркутской области проводят сельские спортивные игры
В Иркутской области проводят сельские спортивные игры
Общество, 26.02.2021
В программу включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон и соревнования механизаторов
В Бурятии направят миллиард на расселение из аварийного жилья
В Бурятии направят миллиард на расселение из аварийного жилья
Общество, 26.02.2021
Переселение коснётся жителей Улан-Удэ, Закаменского, Кабанского и Прибайкальского районов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^