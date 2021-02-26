Победу праздновали гости из Иркутской области
В Бурятии в канун Дня защитника Отечества, 21 февраля, состоялся кубок республики по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревнованиях приняли участие 100 человек, установив новый рекорд по количеству участников. В прошлом году на турнир приехало 82 участника.
- Изначально мероприятие планировалось провести на Гусином озере, но из-за нестабильной ледовой обстановки на озере решили, что безопаснее будет провести на Щучьем озере, - сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии. - На церемонии открытия соревнований представитель ГИМС города Гусиноозёрск проинформировал всех присутствующих о мерах безопасности нахождения на льду и об опасных участках на Гусином озере.
Кубок республики разыграли в личном и командном зачёте. В состав команды входили 5 человек.
По результатам соревнований в командном зачёте победили гости из Иркутской области – команда «На позитиве». Второе место выиграли «Двоечники» из Улан-Удэ. Третье место заняла команда «ФРС-1», также представлявшая столицу республики.
Итоги личного зачёта следующие:
1 место - Эрхитуев Б.
2 место - Пронин А.
3 место - Кашкарев Е.
В Бурятии разыграли кубок по ловле рыбы на мормышку
Общество, Фото:
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