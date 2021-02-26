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В России по предварительным данным на 1 октября 2020 зарегистрировано 1 476 023 ВИЧ-инфицированных. В Бурятии на 8 февраля 2021 года выявлено 9 672 ВИЧ-инфицированных, сообщили в минздраве Бурятии.
Отметим, численность населения Бурятии – 985,9 тысяч человек. Соответственно, число больных ВИЧ составляет около 1%.
- 24 февраля в республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД подведены итоги работы за 2020 год. Были задеты вопросы по профилактике и снижению заболеваемости ВИЧ-инфекции, также большое внимание было уделено вопросу оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, - отметили в минздраве.
Ранее республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД занял первое место во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности». Всего было представлено 724 практик и инициатив от 77 регионов.
В Бурятии живёт более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных
Общество, Фото:
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