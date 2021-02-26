В Улан-Удэ многодетная семья много лет жила без документов

Только у бабушки был паспорт СССР



В улан-удэнской семье у детей не было никаких документов, удостоверяющих их личности. При этом дети ходили в школу. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



- Ко мне обратилась многодетная мама, проживающая в Улан-Удэ, с просьбой оказать содействие в получении документов, удостоверяющих личность её детей. В ходе рассмотрения обращения женщины установлено, что у всех членов её семьи отсутствуют документы, удостоверяющие личность, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, ИНН, - пишет она в социальной сети.



Только у бабушки имеется паспорт, выданный ещё в СССР.



- По указанной причине семья и дети не пользовались мерами государственной поддержки, такими как единовременная выплата при рождении детей, пособия по уходу за ребенком, материнский капитал и другие, - добавила детский омбудсмен.



Наталья Ганькина отметила, что две дочери женщины с 2012 и 2015 года успешно учатся в одной из школ города. Несмотря на то, что с момента зачисления в школу мамой документы на дочерей не представлены, вопрос о необходимости их предоставления поставлен школой только в 2021 году в связи с необходимостью сдачи ОГЭ одной из девочек.



- Информация об отсутствии документов на детей, об оказании помощи семье в их оформлении до органов внутренних дел, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства района не доведена. В ходе рассмотрения заявления я обратилась в органы прокуратуры. Нарушения со стороны школы нашли своё подтверждение, для их устранения прокурором Октябрьского района в адрес директора школы внесено представление, - продолжила уполномоченный.



Сейчас бабушка детей подала заявление в УФМС России по Бурятии о замене паспорта. Для оформления всех документов детям необходимо установление гражданства и регистрации бабушки, а после и матери детей.



- А на это уйдёт много времени, лишь только после прохождения необходимых процедур, дети смогут получить гарантированные государством меры поддержки, а старшая дочь многодетной мамы - сдать основной государственный экзамен. О необходимости оказания содействия семье в оформлении всех документов и последующего контроля за назначением и выплатой пособий семье я проинформировала республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ситуацию по документам и экзаменам держу на своём личном контроле, - написала Наталья Ганькина.

