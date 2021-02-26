В Бурятии снайперов учат выживать в горах

Мотострелки проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны



Подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны.



С военнослужащими состоялись занятия по ведению боя и выживанию в горной местности с использованием специального альпинистского снаряжения. Они совершили спуски по крутым склонам, а для усложнения задачи во время спуска снайперам поступали различные вводные. Также в ходе практической части занятий военнослужащие в составе снайперских групп отработали ведение наблюдения с использованием специальных приборов разведки из укрытий, оборудованных из плащ-палаток.



Кроме этого, снайперы тренировались в зависании в определённой точке и поражении внезапно появляющихся мишеней, имитирующих живую силу условного противника. После спуска и выхода на равнинную местность военнослужащие в составе групп отработали задачи по организации огневых позиций и маскировке с учётом особенностей рельефа местности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

