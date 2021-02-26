Более 600 жителей Иркутской области остались без холодной воды

Аварийное отключение произошло в посёлке Большой Луг



Сегодня в 09:15 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в посёлке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области.



Под отключение попал 91 частный жилой дом, в которых проживают 638 человек, из них 185 детей.



- Для обеспечения населения холодным водоснабжением организован подвоз воды. Дополнительно на территории населённого пункта имеется 12 исправных водоразборных колонок, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.



Проводятся восстановительные работы.

