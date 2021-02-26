«Живут как будто в 19 веке»: В Бурятии приняли закон по самоволкам

Во время обсуждения законопроекта заявили о превращении Улан-Удэ в легальную и нелегальную деревню



На сессии Народного Хурала бурное обсуждение вызвал законопроект по вопросу узаконения самоволок в Улан-Удэ. Речь идёт о землях минобороны, БурНИИСХ и БГСХА.



Вначале министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила, что благодаря предыдущему закону более трёх тысяч жителей смогли оформить права на землю. Согласно 115 закону, человек, построивший дом на участке до 31 декабря 2010 года, имел право подать заявление на оформление этой земли.



- Но поскольку у нас много людей, которые не могут оформить свои права на участки – строения были возведены после этой даты, 31 декабря 2010 года, главой Бурятии внесён в Народный Хурал проект закона, который предлагает следующую схему. Вносятся изменения в закон не о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, а в закон о земле. При этом предлагается: те граждане, которые построили жилые дома на земельном участке до 31 декабря 2015 года, им оформлять земельные участки в аренду без проведения торгов, - разъяснила министр.



При этом человек, если заключает такой договор аренды, в последующем у него появляется правовое основание на землю, и он оформляет права на объект недвижимости (дом) и после регистрации права собственности на объект недвижимости, у него возникает уже право сделать выкуп земельного участка.



Размер арендной платы соответствует размеру земельного налога, при этом выкупная стоимость будет составлять 10-кратную ставку земельного налога.



«Этим законом могут воспользоваться 1700 граждан», - отметила Маргарита Магомедова.



Но опять же надо понимать, что здесь имеются в виду земли, которые находятся или находились в федеральной собственности.



«Как только решения судов, либо решения уполномоченных органов вступают в силу о передаче этих участков в собственность муниципальных образований, эта норма закона может действовать», - уточнила министр.



Довольно много депутатов выступили против таких послаблений.



- Мы в очередной раз идём на поводу у самозахватчиков земельных участков, мы не считаемся с добропорядочными гражданами, которые приобретают свои земельные участки официально, платят соответственно налоги, строят на них недвижимость и живут. Вот мы в нашу бытность уже с 18 года, если мне память не изменяет, или второй, или третий раз рассматриваем вопрос узаконения самоволок, - сказал депутат Игорь Бобков.



На что министр отметила, что на землях минобороны, например, живут люди, имеющие отношение к самому министерству. Они вышли на пенсию, и сейчас там живут либо они сами, либо их дети.



- То, что касается земель, БурНИИСХ, с 2001 года было вынесено решение Сибирского отделения сельхознаук в Новосибирске, что в связи с тем, что эти земли деградировали, они не носят положительного эффекта, и там нельзя садить плодово-ягодные культуры, эти земли можно продать. И людям продавали эту землю. Говорить, что люди самозахватом занимались, неверно. То, что касается земель сельхозакадемии на территории Гурульбинского сельского поселения, где созданы ДНТ «Ургаса», «Академия», там фактически построились работники академии. И говорить, что куда все смотрели, не совсем правильная ситуация, - добавила Магомедова.



Коммунист Баир Цыренов заявил, что Улан-Удэ превратился в огромную деревню, причём ещё полулегальную.



- Часть деревни легальная, часть деревни – нелегальная. При этом вопросы развития инфраструктуры сегодня никак не стоят и не обсуждаются. Все эти деревни не имеют дорог с твердым покрытием, вопрос по больницам, школам, детским садам – это всё стоит остро. По сути дела, этим законом государство усугубляет ситуацию. Если мы будем каждые несколько лет возвращаться, и за этот период у нас появились новые самоволки, их будем легализовать, а это собственно происходит, а в чём тогда заключается роль государства в вопросе планирования развития вообще города, инфраструктуры? – возмутился он.



Игорь Марковец сравнил происходящее с 19 веком – нет инфраструктуры рядом с этими домами.



- Проблема не в том, чтобы узаконить или не узаконить, проблема в том, что там даже дороги непонятно кому принадлежат, как они будут их благоустраивать, каким образом будет создаваться эта инфраструктура? Мы людям даем право вроде бы жить, и при этом мы не помогаем им обустроиться. Детские сады, школы – всё это сразу выходит. Люди живут как будто в 19 веке. На участке дом свой поставили, там определились – вода плохая, с электричеством перебои, потому что на одной линии могут сидеть большое количество людей, автоматы вылетают. Получается, вроде мы как бы помогаем людям и в то же время не помогаем, - заявил Игорь Марковец.



Он предположил, что законопроект усугубляет проблему. «Дальше пойдут также. Строятся, строятся, не знаю, в надежде на что, люди строятся, и мы в общем-то их поощряем», - поделился депутат.



В итоге законопроект был принят в двух чтениях.

