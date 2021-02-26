Мужчина в одиночку отправился на пик Черского
25 февраля 58-летний житель Амурской области совершал одиночное восхождение на пик Черского в Слюдянском районе Иркутской области. На спуске турист попал в сильную пургу, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Турист сбился с пути, зашёл в глубокий снег, пытался найти тропу самостоятельно, после чего принял решение обратиться за помощью.
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Около четырёх часов дня напрямую в телефонном режиме мужчина вышел на связь со спасателями Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Он сообщил о своём приблизительном местоположении, после чего связь прервалась. Два спасателя на снегоходе «Тайга-Варяг» выехали на поиск заблудившегося.
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- В то время как мы добирались до места происшествия, сначала на снегоходе, далее пешком, связь между пострадавшим и оперативным дежурным была восстановлена. Он спрятался от ветра и дожидался помощи. Оперативный дежурный сориентировал его на местности, таким образом он смог продолжить движение нам на встречу, - рассказал спасатель Сергей Старовойтов.
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Движение осложнялось сильным, сбивающим с ног, ветром. Спустя три часа поиск завершился благополучной встречей потерпевшего и спасателей. Мужчину напоили горячим чаем, одели в тёплую куртку и сопроводили до снегохода. В удовлетворительном состоянии турист был доставлен до турбазы «Хамар-Дабан».
В Иркутской области спасли попавшего в сильную пургу туриста
Общество, Фото:
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