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В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой

В школе искусств Читы звонки на перемену заменили музыкой
Общество,  Фото:ДШИ №7 г. Читы
В коридорах ДШИ звучат бурятские мелодии и песни, посвящённые Сагаалгану

С 1 февраля детская школа искусств №7 города Читы ушла от классических школьных звонков. Теперь о начале и завершении уроков извещает музыка.

- Сегодня наш звонок – автоматическая многофункциональная система музыкального оповещения. С её помощью можно решить целый ряд информативно-развлекательных задач, от аудиозонирования до ведения радиопередач, трансляции объявлений и голосовых оповещений о ежедневных событиях в жизни школы, праздниках и исторических датах. Все перемены теперь заполняются тематической фоновой музыкой. Сегодня на переменах звучат современные бурятские мелодии и песни, посвящённые Сагаалгану, - рассказали в ДШИ №7 «Орешки».

Кроме этого, новая система легко интегрировалась с существующим пожарно-охранным оповещением.

- Музыкальный звонок – настоящая музыкотерапия. Сглаживает и делает комфортной границу между уроком и переменой. Служит инструментом создания познавательной среды, переключает внимание учащихся, расширяет кругозор, развивает слух и музыкальный вкус, - добавили в пресс-службе школы.
Чита ДШИ школа образование музыка
 
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