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Иркутский боксёр стал призёром турнира в Черногории

Иркутский боксёр стал призёром турнира в Черногории
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории 81 кг

Иркутский спортсмен, мастер спорта России Василий Каверин стал серебряным призёром 30-го международного турнира по боксу «Жемчужина Адриатики», который с 16 по 22 февраля проходил в Черногории. В соревнованиях приняли участие около 100 боксёров из 12 стран – из Индии, Грузии, Чехии, Украины и других.

Василий Каверин выступал в весовой категории 81 кг и провёл три боя. Первый бой иркутский боксёр выиграл у соперника из Грузии, затем победил в бою с украинским спортсменом. В финале Василий также встретился с украинским боксёром и уступил ему.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Василий Каверин занимается боксом в областной школе высшего спортивного мастерства. Его тренером является Аркадий Казюка.

- Василий достойно отбоксировал в финале турнира. Для всей сборной команды России этот турнир – подготовка к первенству мира среди юниоров, которое состоится в апреле в Польше. Уже 9 марта Василий уезжает на сборы в Санкт-Петербург, где будет окончательно сформирована сборная страны, - рассказал Аркадий Казюка.
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