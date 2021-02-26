22-летний фермер из Бурятии рассказал, почему вернулся в село

Общество, Фото: минсельхозпрод Бурятии

Дамба Аюшеев выучился на металлурга, но вернулся работать на земле



22-летний Дамба Аюшеев - сын главы крестьянско-фермерского хозяйства Цыремпила Ивановича. Родился в сельском поселении «Большая Кудара» Кяхтинского района Бурятии. Парень уже вовсю помогает семье на ферме. Он успел поработать на нескольких марках тракторов.



- Я родился в этой деревне. Мы с отцом постоянно ездили на ферму, начиная с 2006 года. Я помогал всем чем мог: подавал молотки, ключи, инструменты. Отец –то и привил мне любовь к фермерству: к животным, к технике, поэтому у меня такой задор и любовь к своей Родине, - поделился Дамба Аюшеев.



Дамба отучился в Восточно-Сибирском государственном университете на специальности «Металлургия». Однако работать по профилю не захотел. Говорит, Родина позвала обратно.



- Когда был студентом хотел, каждые выходные старался приезжать и помогать отцу. Возвращаться на Родину никогда не поздно. В деревне чувствуешь себя свободнее. По мне уж лучше за коровами ходить, чем сидеть в офисе и работать на «кого-то». Зато я всегда уверен, что у меня будет хлеб, молоко и не покупное, а свое. А самое главное богатство – это своя земля, - подытожил он.



В приоритете у хозяйства – растениеводство. Здесь сеют зерновые культуры: пшеницу, овес, ячмень. Также разводят коров и лошадей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.













