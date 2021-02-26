В парках Иркутска срубят около 250 деревьев и кустарников

Весной в городе проведут формовочную обрезку деревьев



В Иркутске в весенний период проведут формовочную обрезку деревьев, а также вырубку ветхих и аварийных зелёных насаждений. Об этом рассказал и.о. директора МКУ «Городская среда» Роман Каптюков. Он отметил, что перед началом работ специалисты проводят инвентаризацию и определяют, какие мероприятия необходимо провести с выбранными зелёными насаждениями. Всего в осенне-весенний период по скверам, паркам, бульварам запланировано выполнить формовочную обрезку 500 деревьев.



- Формовочную обрезку деревьев мы планируем начать в марте. Никакой опасности для деревьев нет. За счёт обрезки уменьшается парусность кроны, снижается нагрузка на ствол дерева, равномерно располагаются ветви. После обрезки просыпаются почки, они бурно начинают расти, превращаясь со временем в полноценные ветки, что впоследствии приводит к пышной кроне. Все крупные срезы в обязательном порядке закрашиваются. Это делается, чтобы предотвратить заражение дерева вирусными и бактериальными инфекциями, – подчеркнул Роман Каптюков.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, также в марте на территории скверов и парков запланированы работы по вырубке около 250 старых сухих аварийных деревьев и кустарников. Мероприятия по валке сухих и аварийных зелёных насаждений производятся в случае, когда угол наклона ствола больше 30° от вертикали, если имеются повреждения, а также если специалист отмечает нежизнеспособное состояние дерева (в том числе наличие суховершинности).

