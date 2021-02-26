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Военнослужащая представит Улан-Удэ на «Красе ВДВ»

Военнослужащая представит Улан-Удэ на «Красе ВДВ»
Общество,  Фото:минобороны РФ
Анастасия Кутенкова поедет на финал конкурса в Подмосковье

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Бурятии, завершился отборочный этап конкурса среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2021». Победила укладчик парашютов роты десантного обеспечения гвардии рядовой Анастасия Кутенкова. Она представит Улан-Удэ в финале всероссийского конкурса «Краса ВДВ».

В Бурятии участницы конкурса прошли несколько испытаний, доказывающих, что служба в армии не помеха, чтобы оставаться прекрасной во всём. Сперва участницы представили «визитную карточку» — им предстояло рассказать о себе, своей семье, увлечениях и достижениях. В следующих конкурсах девушки продемонстрировали своё умение владеть мастерством кройки и шитья – за отведённое время им нужно было сшить для себя юбку.

На следующем этапе участницы конкурса соревновались в неполной разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М и стрельбе из пистолета Макарова. В конкурсе «Волшебный кулинар» десантницы готовили салаты из минимального набора продуктов. Затем устроили офицерский бал.

Финал конкурса «Краса ВДВ – 2021» состоится с 25 февраля по 3 марта в городе Кубинка Московской области. Конкурс среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходит в четвёртый раз. В этом году он будет посвящён 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.

- В конкурсе принимают участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов ВДВ) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, - сообщает минобороны России.

Жюри будет состоять из представителей командования ВДВ, а также известных актёров театра и кино. «Красу ВДВ» определят из 12-ти участниц.

В минобороны России отмечают, что испытания девушек продемонстрируют «красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества».

3 марта на финале конкурса командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков объявит имя победительницы и вручит ей диадему.
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