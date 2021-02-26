Жителя Бурятии незаконно уволили за прогул из-за снегопада

Уволенный начальник цеха отсудил кругленькую сумму



В Бурятии по суду восстановили на работе сотрудника золотодобывающей компании, который объективно не смог добраться на работу в снегопада. В пресс-службе УФССП по Бурятии сообщили, что своё увольнение оспорил начальник цеха золотодобывающей компании.



Мужчина работал в компании начальником цеха, трудился он вахтовым методом. Находясь в очередной командировке, мужчина выехал к рабочему месту на автобусе. Но из-за снегопада автобус просто не доехал до конечной точки. Сотрудник был вынужден вернуться домой.



Руководство открытого акционерного общества посчитало длительное отсутствие сотрудника на рабочем месте прогулом и уволило его. Тогда мужчина обратился в суд с иском к работодателю о восстановлении нарушенных прав.



Суд принял сторону истца и обязал руководство компании восстановить мужчину на рабочем месте в занимаемой должности. Кроме этого, суд обязал работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере свыше 400 тысяч рублей.



На сегодняшний день мужчина восстановлен на работе, ему перечислено 404 985 рублей.





