Жителя Бурятии незаконно уволили за прогул из-за снегопада

Уволенный начальник цеха отсудил кругленькую сумму
В Бурятии по суду восстановили на работе сотрудника золотодобывающей компании, который объективно не смог добраться на работу в снегопада. В пресс-службе УФССП по Бурятии сообщили, что своё увольнение оспорил начальник цеха золотодобывающей компании.
Мужчина работал в компании начальником цеха, трудился он вахтовым методом. Находясь в очередной командировке, мужчина выехал к рабочему месту на автобусе. Но из-за снегопада автобус просто не доехал до конечной точки. Сотрудник был вынужден вернуться домой.
Руководство открытого акционерного общества посчитало длительное отсутствие сотрудника на рабочем месте прогулом и уволило его. Тогда мужчина обратился в суд с иском к работодателю о восстановлении нарушенных прав.
Суд принял сторону истца и обязал руководство компании восстановить мужчину на рабочем месте в занимаемой должности. Кроме этого, суд обязал работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере свыше 400 тысяч рублей.
На сегодняшний день мужчина восстановлен на работе, ему перечислено 404 985 рублей.
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Общество, Фото:
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