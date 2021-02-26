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Танцоры Улан-Удэ стали победителями межрегионального турнира

Танцоры Улан-Удэ стали победителями межрегионального турнира
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ Улан-Удэ
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутской области, Забайкалья и Бурятии

С 22 по 23 февраля в Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир «Белый месяц» в рамках первенства Бурятии по танцевальному спорту. В соревнованиях принимали участие танцевальные пары из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Всего в турнире участвовало 264 спортсмена.

Успешно выступили воспитанники клуба спортивного танца «Вдохновение» городского дворца детского (юношеского) творчества. По итогам турнира они заняли призовые места. Абсолютными победителями в категории «Молодёжь – 1» стали Жигжитов Сергей и Дондокова Ирина. Абсолютными победителями в категории «Юниоры - 2 (14-15 лет) двоеборье, европейская, латиноамериканская программы» были выбраны Гырылов Тамир и Дышинова Галина. Абсолютными победителями в категории «Молодёжь (16-18 лет) двоеборье, европейская и латиноамериканская программы» были названы Гырылов Чимит и Семенова Алиса. Также первые места получили пары Варнаков Александр и Дышинова Александра у категории «Дети - 1» и Шпуряк Артём и Богданова Арина в категории «Дети – 2».

- На соревнованиях также проходил отбор спортсменов в сборную Бурятии для участия в зимнем чемпионате и первенстве федерального округа, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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