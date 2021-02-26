В Бурятии направят миллиард на расселение из аварийного жилья

Переселение коснётся жителей Улан-Удэ, Закаменского, Кабанского и Прибайкальского районов



Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил заявку минстроя Бурятии на предоставление финансовой поддержки на сумму 983 миллиона. С республиканского бюджета будет добавлено ещё 20 млн рублей. Эти деньги направят на переселение граждан из аварийного жилья в 2021-2022 годах.



Ещё 1679 человек переедут из 538 непригодных для проживания домов в новые квартиры. Планируется переселение граждан из аварийного жилья на территории города Улан-Удэ, Закаменского, Кабанского и Прибайкальского районов. В перечень включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.



Так, в Улан-Удэ расселят тысячу граждан из 7425 кв. м аварийного жилья. В Закаменском районе – 333 человека из 7915 кв. м. В Кабанском – 256 человек из 5000 кв. м. В Прибайкальском - 46 человек из 941 кв. м.



- Сейчас начался третий этап программы по переселению граждан из аварийного жилья. Этот этап продлится до конца 2022 года, - рассказал министр строительства и ЖКК РБ Николай Рузавин.



В целом, федеральная программа по расселению рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет переселить почти 7 тысяч человек из 94 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Вместе с тем в 2021 году завершится строительство двух многоквартирных домов в посёлке Селенгинск Кабанского района для ста семей. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.

