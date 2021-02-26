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В Бурятии стартовал конкурс юных туристов

В Бурятии стартовал конкурс юных туристов
Общество,  Фото:pixabay.com
Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта

В Бурятии стартовал V республиканский конкурс юных туристов «С рюкзаком по родному краю». Мероприятие посвящено 65-летию ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта и 60-летию детского оздоровительного лагеря «Юность».

В программе конкурса предусмотрены следующие номинации:
- «Замечательные даты и люди в истории детско-юношеского туризма и краеведения в Республике Бурятия»;
- Лучший маршрут экологического направления;
- Лучший детский туристский степенной поход;
- Лучший детский туристский категорийный маршрут;
- Лучший детский турпродукт;
- Лучший детский волонтёрский проект;
- «Забытыми тропами» - маршрут, составленный по воспоминаниям и материалов туризма;
- Программа оздоровительного туризма (для педагогов);
- Программа детского туристского мероприятия (для педагогов);
- Проект нового туристского маршрута (для педагогов).

Первый этап – заочный и проводится до 5 марта. Заявки и работы на заочный этап подаются в электронном виде. Финалисты конкурса участвуют в очном этапе 18 марта, сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.

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