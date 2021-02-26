В Бурятии стартовал конкурс юных туристов

Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта



В Бурятии стартовал V республиканский конкурс юных туристов «С рюкзаком по родному краю». Мероприятие посвящено 65-летию ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта и 60-летию детского оздоровительного лагеря «Юность».



В программе конкурса предусмотрены следующие номинации:

- «Замечательные даты и люди в истории детско-юношеского туризма и краеведения в Республике Бурятия»;

- Лучший маршрут экологического направления;

- Лучший детский туристский степенной поход;

- Лучший детский туристский категорийный маршрут;

- Лучший детский турпродукт;

- Лучший детский волонтёрский проект;

- «Забытыми тропами» - маршрут, составленный по воспоминаниям и материалов туризма;

- Программа оздоровительного туризма (для педагогов);

- Программа детского туристского мероприятия (для педагогов);

- Проект нового туристского маршрута (для педагогов).



Первый этап – заочный и проводится до 5 марта. Заявки и работы на заочный этап подаются в электронном виде. Финалисты конкурса участвуют в очном этапе 18 марта, сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.



Возрастное ограничение 0+

