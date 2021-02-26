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Жительнице Бурятии незаконно отказали в «путинских» выплатах

Жительнице Бурятии незаконно отказали в «путинских» выплатах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать обратилась в прокуратуру

Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру из-за отказа ей в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Эта выплата предусмотрена указом президента России «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Основанием для отказа послужил размер среднедушевого дохода семьи, превышающий установленную величину прожиточного минимума. Однако должностные лица доход семьи рассчитали без вычета алиментов, выплачиваемых супругом на содержание несовершеннолетнего ребёнка от предыдущего брака.

Суд признал отказ органа социальной защиты населения в назначении выплаты незаконным. Суд обязал учреждение назначить женщине ежемесячную денежную выплату на ребёнка.

Верховный суд Бурятии решение Гусиноозёрского городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу учреждения – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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